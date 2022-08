WEERBERICHT. Afwisselend opklaringen en wolkenvelden, rukwinden aan de kust

De maxima liggen tussen 22 of 23 graden aan zee en in de Hoge Venen en 26 of 27 graden in Belgisch-Lotharingen. In het centrum verwachten we temperaturen rond 24 of 25 graden. De wind waait meestal matig uit het noordoosten. Aan zee krimpt hij 's namiddags naar noord tot noordoost en wordt hij vrij krachtig, met rukwinden rond 50 km/uur. Op de zuidelijke flank van de Ardennen blijft de wind zwak tot matig uit noordoost tot oost.