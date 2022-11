WEERBERICHT. Afwisselend buien en brede opklaringen, temperaturen tot 9 graden

WEERBE­RICHT. Bewolkte dag met kans op buien, temperatu­ren tot 17 graden

Vandaag start met brede zonnige perioden en wat hoge bewolking. In de loop van de voormiddag wordt de bewolking dikker vanaf het westen. In de namiddag is het dan wisselend tot zwaarbewolkt met kans op enkele buien aan zee en over de Ardennen. Het wordt vrij zacht met maxima van 12 graden in de Ardennen en tot 16 of 17 graden in Vlaanderen. Er waait een matige tot vrij krachtige wind uit het zuiden tot het zuidwesten met windstoten rond 50 à 60 km/u. Dat meldt het KMI.

8 november