WEERBERICHT. Aangenaam warm en zonnig weekend, alleen in de Ardennen kans op een bui

Ondanks regenval breiden branden in westen van Canada uit

Ondanks regenbuien en dalende temperaturen breiden de branden in het westen van Canada zich uit. Meer dan 375.000 hectare land in de provincie Alberta is inmiddels in vlammen opgegaan en meer dan 29.000 mensen hebben hun huis moeten verlaten, zo maakten de autoriteiten zondagmiddag (plaatselijke tijd) bekend.