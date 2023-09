WEERBERICHT. 30,2 graden in Ukkel: oud dagrecord uit 1911 verbroken, hittegolf nadert in bijna alle provincies

UpdateZomer in september: ook donderdag is het opnieuw een stralende en zeer warme dag. In Ukkel tikte om 17 uur de thermometer 30,2 graden aan, waardoor het dagrecord uit 1911 verbroken is. Vandaag lopen de maxima nog op tot 31 graden, aldus het KMI. Door het aanhoudende warme weer, zeker nog tot maandag, waarschuwt het KMI voor een hittegolf in bijna alle Belgische provincies. Enkel in Luxemburg en aan de Kust zou dat niet het geval zijn.

De maxima liggen vandaag rond 26 graden in de hoge Ardennen, rond 28 graden aan zee en tussen 29 en 31 graden in de meeste andere streken. De wind waait zwak tot matig uit oost tot zuidoost. Ook ‘s avonds en vannacht zal het rustig en helder blijven, met minima tussen 12 en 18 graden.

Ondertussen is het oude dagrecord – uit 1911 – gesneuveld. Toen werd het 29,5 graden.

Het zomerweer houdt nog wel even aan. Ook morgen/vrijdag verwacht het KMI opnieuw temperaturen tot 31 graden in Vlaanderen.

Zonovergoten weekend

Zaterdag liggen de maxima rond 28 graden aan zee en tussen 29 en 31 graden in het centrum. Zondag wordt het opnieuw zonnig, met stilaan meer hoge wolkenvelden. Het blijft zeer warm met maxima tot 30 graden op sommige plaatsen.

Daarna (onweers)buien

Maandag is het opnieuw warm met veel zon en hoge bewolking, maar wellicht komen er dan geleidelijk ook stapelwolken, die in de loop van de dag of ‘s avonds links of rechts kunnen uitgroeien tot een (onweers)bui. ‘s Nachts is er kans op felle onweersbuien. De maxima liggen tussen 26 en 30 graden.

Dinsdag is er veel bewolking en trekken (mogelijk felle) buien over ons land, met kans op onweer. De hitte is dan allicht voorbij, met maxima tussen 22 en 25 graden.

Woensdag start met nog veel bewolking en buien op sommige plaatsen, maar geleidelijk wordt het overal droog en vrij zonnig. De maxima draaien dan rond 22 graden in het centrum.

Hoge ozonconcentraties

Er worden de komende dagen overigens hoge ozonconcentraties in de lucht verwacht. Lokaal zou de Europese informatiedrempel voor ozon overschreden kunnen worden, signaleert de Intergewestelijke cel voor het Leefmilieu (Ircel) donderdag.

“De combinatie van luchtvervuiling met het zonnige en warme weer zal zorgen voor hoge ozonconcentraties”, stelt Ircel. De hoogste ozonconcentraties zullen waarschijnlijk tussen 120 en 170 microgram per kubieke meter liggen, maar een lokale overschrijding van de Europese informatiedrempel - 180 microgram per kubieke meter - is niet uitgesloten. De kans op overschrijding neemt de komende dagen toe.

Wanneer de Europese informatiedrempel overschreden wordt, moet de bevolking geïnformeerd worden. Ircel raadt sowieso aan dat bij hoge ozonconcentraties “mensen die bijzonder gevoelig zijn voor luchtvervuiling (kinderen, ouderen, personen met ademhalingsproblemen ...) best geen ongewone lichamelijke inspanningen doen in de buitenlucht tussen 12 en 22 uur”.

