Weer intense buien en onweer op komst: KMI kondigt code oranje af in West-Vlaanderen, al wateroverlast in Nieuwpoort

De waterellende lijkt nog niet voorbij. Het KMI verwacht vandaag vanaf het westen weer intense buien met soms onweer, windstoten en hagel. Tijdens hevige buien kan er in korte tijd 10 tot 30 liter neerslag per vierkante meter vallen en in het westen zelfs tot 40 liter of meer. Tot de middag geldt code oranje voor West-Vlaanderen. De afgelopen uren is er volgens weerman Frank Duboccage al enorm veel regen gevallen. In Nieuwpoort is al wateroverlast gesignaleerd: verscheidene straten kwamen blank te staan. Voor de andere provincies is tot maandagavond code geel van kracht. Het noodnummer 1722 is geactiveerd.

Naar 1722 kan je bellen voor niet-levensbedreigende interventies van de brandweer. Voor noodgevallen waar mogelijk een leven in gevaar is, kan je naar het bekende noodnummer 112 bellen.

Vanochtend is het over het westen nog zwaarbewolkt met regen of soms stevige buien met een onweerachtig karakter. “De afgelopen uren heeft het daar al enorm geregend”, aldus weerman Frank Duboccage. “Lokaal was er fel onweer en op sommige plaatsen is er meer dan 50 liter per vierkante meter gevallen.”

Over het centrum en het oosten krijgen we aanvankelijk nog enkele opklaringen, maar in de loop van de dag bereikt de storing ook deze regio's, waarbij onweer, veel regen, hagel en rukwinden niet uitgesloten zijn. Ook daar bestaat volgens Duboccage kans op wateroverlast.

“Als je pech hebt en er is een heel felle regen- of onweersbui, kan dat een half uur tot een uur tot heel wat regen leiden”, zegt hij. “Dan verwacht ik zeker dat er hier en daar straten onder water komen te staan. Ik hoop dat het niet weer iets wordt zoals in Dinant, maar dat kan je nooit helemaal uitsluiten. De kans is wel relatief klein. De grootste intensiteit zou deze middag wel voorbij moeten zijn.”

Over het westen verschijnen er in de loop van de namiddag enkele opklaringen. De maxima schommelen tussen 19 en 23 graden. De zuidwestenwind waait matig.

In West-Vlaanderen kondigt het KMI code oranje af tot 13 uur. In de rest van het land geldt code geel; tot de namiddag in West-Vlaanderen en tot ‘s avonds in de rest van het land.

Vanavond vallen er in het centrum en het oosten van het land nog lokale regen- of onweersbuien. In de loop van volgende nacht wordt het overwegend droog vanaf het westen, met tijdelijk breder wordende opklaringen. Naar dinsdagochtend toe neemt de bewolking en de kans op buien opnieuw toe vanuit het zuidwesten. De minima liggen tussen 11 en 16 graden.

Wateroverlast in Nieuwpoort

De kustgemeente Nieuwpoort kreeg maandagmorgen al af te rekenen met een zware wolkbreuk. Verschillende straten kwamen blank te staan, terwijl kelders, garages en enkele woningen onder water liepen.

Dit weekend al was er ernstige wateroverlast als een gevolg van overvloedige neerslag. De provincie Namen werd zwaar getroffen. Onder andere in Dinant stonden straten helemaal blank: auto’s werden er meegesleurd door de hevige stroming. Ook elders in het land was er sprake van wateroverlast, onder meer in Antwerpen, Temse en Sint-Gillis-Waas.

Ook later in de week wisselvallig

Dinsdag is het half- tot zwaarbewolkt met opnieuw regen- en onweersbuien die vanaf Frankrijk door ons land trekken. De maxima schommelen tussen 18 en 22 graden. De wind waait overwegend matig uit het zuidwesten.

Woensdag is het licht wisselvallig. Opklaringen en wolkenvelden wisselen elkaar af en hier en daar vallen er nog een paar buien. Het is iets te koel voor de tijd van het jaar met maxima tussen 18 en 22 graden. Er waait een matige zuidwestenwind.

Donderdag is het gedeeltelijk tot vaak zwaarbewolkt met kans op wat lichte regen of een bui. De maxima schommelen tussen 19 en 22 graden. De wind waait matig tot soms vrij krachtig uit het zuidwesten.

Vrijdagochtend is er eerst kans op regen. Daarna wordt het wisselend tot zwaarbewolkt met mogelijk een paar buien, maar vaak ook droog weer. Het blijft koel met maxima van 17 tot 21 graden en er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.

