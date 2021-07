Weer intense buien en onweer op komst: KMI kondigt code geel af en zelfs oranje voor West-Vlaanderen

Vanochtend is het over het westen zwaarbewolkt met regen of soms stevige buien met een onweerachtig karakter. Over het centrum en het oosten krijgen we aanvankelijk nog enkele opklaringen, maar in de loop van de dag bereikt de storing ook deze regio's waarbij hagel en rukwinden niet uitgesloten zijn. Over het westen verschijnen er in de loop van de namiddag enkele opklaringen. De maxima schommelen tussen 19 en 23 graden. De zuidwestenwind waait matig.