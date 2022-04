Weekend start zacht en zonnig, tegen zondagavond kans op buien

HET WEER Code geel voor wind: rukwinden mogelijk tot 90 kilometer per uur

Een actieve regenzone trekt vandaag van noordwest naar zuidoost over het land. Vooral voor de middag is het grijs, met soms intense regen en lokaal is een donderslag niet uitgesloten. In de namiddag wordt het droger vanaf het westen en verschijnen er opklaringen, maar vrij snel ontwikkelen zich opnieuw buien, vooral over het noorden van het land. Tot volgende nacht geldt voor heel het land code geel voor wind: er zijn rukwinden mogelijk tot 80, tot lokaal 90 kilometer per uur. Dat meldt het KMI.

