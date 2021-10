Weekend start met druilerig herfstweer

Bewolkt en nevelig met kans op wat gedruppel of motregen

Donderdag verwachten we vrij veel wolken en soms nevelig weer met in de ochtend nog kans op wat gedruppel of wat motregen over het noorden van het land. De namiddag verloopt wisselend tot zwaarbewolkt. Over het noorden kan nog lichte regen vallen, over het zuiden is er meer zon en blijft het droog. De maxima gaan van 10 graden in de Hoge Venen tot 16 graden in Vlaanderen nabij de Franse grens, voorspelt het KMI.

