Weekend start grijs met kans op regen

Natste oktober­maand in meer dan 20 jaar

De afgelopen maand was de natste oktobermaand sinds 1998. Dat meldt het KMI. Er viel in Ukkel de afgelopen maand 121,1 millimeter regen in 19 dagen, terwijl er in een normale maand oktober 67,8 millimeter valt op 16 dagen. In oktober 1998 viel 128,7 millimeter neerslag.

1 november