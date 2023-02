Weekend start grijs en regenachtig

Zaterdag wordt een zwaarbewolkte en grijze met geregeld wat lichte regen of motregen. Dat meldt het KMI. Richting kust lijkt het meestal droog te blijven. Het blijft ook vrij zacht met maxima van 7 graden in de Hoge Venen tot 11 à 12 graden in Vlaanderen. De wind waait matig tot vrij krachtig of aan zee krachtig uit west tot zuidwest met pieken tot 60 à 70 km/u.

Zaterdagavond en -nacht blijft het zwaarbewolkt met lichte regen of motregen. In de loop van de nacht wordt het droog in het westen met mogelijk ook opklaringen. De minima liggen tussen 5 en 9 graden. De wind waait matig tot vrij krachtig uit westelijke richtingen.

Zondag is het eerst overal zwaarbewolkt met vooral in het centrum en het oosten van land geregeld nog lichte regen of motregen. In het westen is het zo goed als droog en verschijnen er later opklaringen. 's Avonds wordt het ook elders droog met geleidelijk opklaringen. De maxima liggen tussen 6 graden in de Hoge Ardennen en 8 à 9 graden in Vlaanderen. De wind waait matig tot vrij krachtig, later meestal matig uit het westen tot noordwesten. In de voormiddag zijn er nog rukwinden tot 55 km/u.

Maandag blijft het zo goed als droog met doorgaans veel bewolking. Het is zacht met maxima rond 7 graden in de Hoge Ardennen en 12 graden in Vlaanderen. De wind waait matig en aan zee vaak vrij krachtig uit zuidwest.

Dinsdag begint zwaarbewolkt met zelfs lage bewolking of mist in de Ardennen. Het blijft wel droog. In de loop van de dag komen er opklaringen vanuit het zuiden. De maxima liggen tussen 8 graden in de Hoge Ardennen en 11 graden elders. De wind is zwak tot matig uit zuid tot zuidwest.

Woensdag wordt het wisselend tot zwaarbewolkt en trekken er vanuit Frankrijk enkele buien het land in. De maxima liggen tussen 7 en 11 graden bij een matige zuidelijke of zuidwestelijke wind.

Donderdag en vrijdag wordt het overwegend zwaarbewolkt met perioden van regen of buien. Vooral in de Ardennen neemt ook de kans op winterse neerslag toe. Het wordt frisser met maxima van 2 tot 8 graden.