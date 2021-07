Weekend blijft niet droog: vanaf zaterdagnamiddag felle buien, beterschap op zondag

UPDATE Deze middag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Op veel plaatsen blijft het droog maar hier en daar is een bui niet uitgesloten. De maxima schommelen tussen 18 graden in de Ardennen en 22 graden in de Kempen. De wind waait zwak tot matig uit westzuidwest tot westnoordwest. Dat meldt het KMI.

Deze avond is het gedeeltelijk bewolkt met nog een kleine kans op een bui. Komende nacht blijft het droog met eerst brede opklaringen. In de loop van de nacht komt er stilaan meer bewolking vanuit het westen. De minima liggen tussen 12 graden in de Ardense valleien en 17 graden in het centrum van het land.

Zaterdag zijn er eerst nog opklaringen, vooral in de oostelijke helft van het land. In de loop van de dag wordt het vanaf het westen zwaarbewolkt tot betrokken met regen en in de namiddag verwacht het KMI felle buien met kans op onweer. De maxima schommelen tussen 18 graden op de Ardense hoogten en 22 graden elders.

Zaterdagavond blijft het wisselvallig met nog felle buien, die plaatselijk vergezeld zijn van onweer. In de loop van de nacht wordt het op de meeste plaatsen droog met opklaringen. De minima liggen tussen 11 graden in de Ardennen en 14 graden.

Zondag start met veel ochtendgrijs met op een beperkt aantal plaatsen opklaringen. Geleidelijk breekt de bewolking op vele plaatsen en evolueren we naar een mix van zon en stapelwolken, waarbij het soms zwaarbewolkt is. Het blijft op de meeste plaatsen droog, al kunnen er nog een paar buien vallen, vooral in het noorden van het land. Tegen de avond verdwijnen de stapelwolken en verschijnen er hoge wolkensluiers. De maxima liggen rond 21 of 22 graden, 18 tot 20 graden aan zee en in de Ardennen.

Begin volgende week blijft het wisselvallig met perioden met regen of buien. Maandag komt er vanuit Frankrijk een actieve neerslagzone waarbij ook vrij warme en vochtige lucht wordt aangevoerd en het klam zal aanvoelen met maxima tot 24 graden. Nadien wordt het opnieuw frisser.