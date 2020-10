Weekeinde met wolkenvelden, soms lichte regen en enkele opklaringen

Zaterdagnamiddag zijn er nog enkele opklaringen mogelijk, al zijn het vooral wolkenvelden die de hemel domineren. Die wolkenvelden kunnen gepaard gaan met een zwakke geïsoleerde bui, vooral dan aan zee. De wind waait zwak en veranderlijk en de maxima liggen tussen 6 graden in de Hoge Venen en 12 graden in het uiterste westen.

Vanavond en vannacht krijgen we een afwisseling van wolkenvelden die soms gepaard gaan met lichte regen of motregen, en enkele opklaringen. Lokaal kunnen mistbanken gevormd worden. De minima liggen tussen 2 of 3 graden in de Hoge Venen en 10 graden aan zee.

Zondag verwacht het KMI veel wolken met af en toe enkele schaarse opklaringen. Soms valt er wat lichte regen of een bui. De maxima variëren tussen 8 graden op de Ardense hoogten en 14 graden in het centrum bij een zwakke of soms matige westenwind.

In de nacht van zondag op maandag kan er plaatselijk nog wat lichte neerslag vallen, alvorens het opnieuw droog wordt met stilaan meer opklaringen.

Na het traag oplossen van de nevel, mist en lage wolkenvelden in de loop van de voormiddag, wordt het maandag gedeeltelijk bewolkt met soms hoge wolkensluiers voor de zon. De maxima liggen tussen 9 graden op het Ardense plateau en 14 graden in Vlaanderen. De wind waait zwak uit zuid tot zuidoost en wordt later matig.

Dinsdag overdag doorkruist een eerste weinig actieve regenzone komende vanuit Frankrijk ons land. In de daaropvolgende nacht trekt een meer actieve regenachtige golf voorbij. Woensdag blijft het vrij bewolkt met nog flink wat regen tijdens de ochtend. Geleidelijk bereikt zachtere lucht onze streken, waardoor de temperaturen stijgen naar 16 graden op het Ardense plateau en 19 of 20 graden elders.