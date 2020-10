Weekeinde met wolkenvelden en enkele opklaringen

Overwegend droog met opklarin­gen en vrij zachte temperatu­ren, vanaf donderdag gevoelig frisser

29 september Dinsdagochtend is het in de oostelijke landshelft aanvankelijk nog regenachtig en nevelig. Daarna wordt het in de voormiddag overal overwegend droog en wisselend tot zwaarbewolkt. In de namiddag verwachten we vanaf het westen meestal veel wolken met lokale lichte regen of enkele buien; over het oosten en het noordoosten blijft het vrijwel droog tot in de late namiddag. Het is vrij zacht met maxima van 14 graden in de Hoge Venen tot 19 graden in de Kempen, voorspelt het KMI.