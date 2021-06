We zoeken massaal verkoeling, maar plaatsjes zijn beperkt door corona

Weernieuws Eindelijk mooi weer: volgende week temperatu­ren rond 25 graden

27 mei Donderdag wisselen wolken en opklaringen elkaar af met ‘s ochtends in Hoog-België veel lage wolken en kans op enkele mistbanken. In de namiddag vallen er lokaal nog enkele buien, vooral dan ten zuiden van Samber en Maas. In vele streken blijft het echter droog. Aan zee wordt het vaak zonnig. Volgende week krijgen we veel zon en wordt het mogelijk zomers warm.