We stevenen af op een ijskoude week met eerste koudegolf in 9 jaar

Vlaanderen werd vanochtend wakker onder een laag sneeuw van twee tot zes centimeter, maar daar blijft het niet bij. Vannacht daalt het kwik al ver onder nul, plaatselijk tot -6 graden, en volgende week krijgen we zelfs temperaturen tot -15 graden. Onze weerman Frank Duboccage voorspelt dat de kans op een officiële koudegolf heel reëel is. Morgenvroeg is het opnieuw oppassen voor gladde wegen : Veva Daniëls van Agentschap Wegen en Verkeer raadt in VTM NIEUWS iedereen aan morgen niet te vertrekken als dat niet echt moet.

“De komende dagen wordt het zeer koud”, weet onze weerman Frank Duboccage. “We krijgen ijsdagen, waarschijnlijk heel de week. Dat wil zeggen dat de temperatuur overdag niet boven het vriespunt uitkomt. Er zijn zelfs dagen met maxima van min 5, min 6 graden. En er zijn ook nachten met minima van zelfs min 10 graden of lager.” Het KMI waarschuwt zelfs voor temperaturen tot -15 graden.

Conclusie: “Het zou kunnen dat we een officiële koudegolf krijgen”. Daarvoor moeten we vijf dagen na mekaar ijsdagen verwerken, waarvan zeker drie nachten met minimumtemperaturen van min 10 graden of lager. “Daar gaan we toch wel heel dicht bij zitten”, aldus Duboccage. “De laatste officiële koudegolf dateert al van februari 2012", voegt onze weerman er nog aan toe.

Vannacht wordt het ijskoud met minima tussen 0 graden in Lotharingen en -6 graden in de Kempen. Er blijft vrij veel bewolking hangen met hier en daar nog wat sneeuw en kans op aanvriezende regen ten zuiden van Samber en Maas. De noordoostenwind waait matig tot soms vrij krachtig aan zee en in het noorden van het land.

Maandag wordt een koude bewolkte dag. Af en toe kan er wat lichte sneeuw vallen. De maxima liggen tussen -1 graad in het zuiden van het land en -5 graden in het noorden. De wind waait overwegend matig uit het noordoosten tot oosten. In het zuidoosten van het land is de wind eerder zwak uit veranderlijke of oostelijke richtingen.

Dinsdag blijven we onder invloed van de koude polaire luchtstroom. De temperaturen kunnen op sommige plaatsen dalen richting -15 graden, verwacht het KMI. We krijgen een strenge nachtvorst met minima tussen -6 en -12 en op sommige plaatsen (in het noorden en in Ardense valleien) zelfs koudere minima (rond -15°C).

Woensdag verwachten we brede opklaringen. Het blijft overal vriezen bij maxima tussen -4 graden in het noorden en -3 graden in het zuiden en dit bij een goed voelbare noordoostenwind.

Tijdens de tweede helft van volgende week lijkt een blokkade van hoge druk boven Scandinavië te ontstaan, waardoor het bij ons nog enkele dagen droog en koud blijft. Ook donderdag en vrijdag nog steeds strenge nachtvorst met minima tussen -7 en -15°C. Het weekend wordt eveneens droog en koud. Zaterdag lijkt het ook droog en koud te blijven met zonnige perioden. De maxima liggen rond -1 graad in het centrum.

