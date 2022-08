We krijgen een ‘frisse’, atypische hittegolf: hoe komt dat?

WEERBE­RICHT. Vandaag temperatu­ren tot 23 graden, volgende week klimt volgende week weer naar dertig graden

Vandaag hangt er in de ochtend en voormiddag in de meeste streken veel bewolking en kan er wat lichte regen of enkele buitjes vallen. In de namiddag wordt het droog in de noordwestelijke landshelft met bredere opklaringen. Het wordt zonnig aan zee. De maxima schommelen tussen 18 of 19 graden in de hoge Ardennen en aan zee en 21 à 23 graden in het binnenland. De wind waait overwegend matig uit het westen tot noordwesten, draaiend naar het noorden. Dat meldt het KMI.

26 juli