We hebben officieel een storm: windstoten tot 90 per uur mogelijk, telefoonnummer 1722 geactiveerd

Het KMI verwacht windstoten die plaatselijk kunnen oplopen tot 90 kilometer per uur. De FOD Binnenlandse Zaken heeft het telefoonnummer 1722 geactiveerd voor wie hulp nodig heeft van de brandweer, zonder dat er een risico is op levensgevaar. Intussen hebben we officieel te maken met een storm, zo meldt weerman David Dehenauw.

Vandaag trekt een diepe stormdepressie over de Noordzee, meldt het KMI. Het wordt wisselend tot soms zwaarbewolkt met buien en de wind waait vrij krachtig tot krachtig, aan zee soms zeer krachtig, uit west tot zuidwest. De rukwinden lopen op tot 80 kilometer per uur, aan zee en in geval van buien zelfs tot 90 kilometer per uur. Vanaf de late namiddag neemt de windsnelheid geleidelijk af. Dan komen er mogelijk ook opklaringen, die vooral in het noorden van het land afwisselen met buien.

Tot vanavond is code geel afgekondigd in alle provincies. Wie dringend een ambulance of de brandweer nodig heeft omdat mogelijk iemands leven in gevaar is, kan het noodnummer 112 bellen. Het tijdelijke nummer 1722 is voor problemen waarbij er geen mensen in gevaar zijn, zoals ondergelopen kelders of wateroverlast op de openbare weg.

Het extra telefoonnummer moet overbelasting van de noodcentrale tegengaan, zodat mensen in levensgevaar niet moeten wachten.

De maxima schommelen vandaag tussen 9 graden in de Ardennen en 13 of 14 graden in Vlaanderen. Tijdens de avond en nacht is het gedeeltelijk bewolkt met nog enkele buien. De wind wordt matig, maar blijft aan zee soms vrij krachtig. De minima dalen naar 1 graad op de Ardense hoogten en 6 of 7 graden in Vlaanderen.

Morgen blijft het zeer wisselvallig met regelmatig buien en kans op onweer. Tussendoor zijn er ook opklaringen. De maxima schommelen van 7 graden in de Hoge Ardennen tot 11 à 12 graden in het centrum. Er waait een matige of hier en daar soms een vrij krachtige wind uit westelijke richtingen.

Donderdag is het, afgezien van een paar lokale buitjes, eerst nog droog. In de loop van de namiddag en ‘s avonds gaat het regenen vanaf de Franse grens. We halen maxima van 8 tot 13 graden. Vrijdag worden enkele buien verwacht, maar mogelijk wordt het in de loop van de namiddag vanaf het westen overwegend droog met meer opklaringen. De maxima liggen dan tussen 9 en 14 graden.

De nacht van zondag op maandag was overigens de koudste meinacht sinds 1987 in Elsenborn. De temperatuur daalde tot -5,1 graden.

