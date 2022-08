We beleven warmste maand augustus sinds start metingen in 1892: bijna 31 lentedagen op de teller

WEERBE­RICHT. Warme dag met maxima tot 27 graden, maar lokale bui niet uitgeslo­ten

Maandagnamiddag is het overwegend droog met een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Aan zee wordt het overwegend zonnig. Tegen de avond is de kans op een bui in het westen groter. De maxima schommelen van 22 graden aan zee en in de Hoge Venen tot 27 graden in het centrum van het land. Dat meldt het KMI.

22 augustus