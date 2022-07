Waterspelletjes, terrasjes en een dagje strand: zo genoot u van de stralende zon

WEERBE­RICHT. Vandaag wordt opnieuw zomers, volgende week temperatu­ren van meer dan 37 graden (!) verwacht

Woensdagnamiddag krijgen we een afwisseling van zonnige perioden en wat hoge en middelhoge wolkenvelden. In het zuiden verwachten we de meeste zon. We halen maxima van 22 graden aan zee, 28 of 29 graden in de Kempen en het centrum van het land tot 31 graden in Belgisch Lotharingen. Dat meldt het KMI.

13 juli