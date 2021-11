Wateroverlast in het IJzerbekken: “De oude boeren hier weten meer dan tien architecten die in Brussel over onze ruimtelijke ordening beslissen”

Tachtigja­ri­ge man overlijdt nadat hij wordt meege­sleurd door rivier na noodweer op Sardinië

Door noodweer op Sardinië is zondag in het zuidelijke stadje Sant'Anna Arresi een oudere man om het leven gekomen nadat een rivier buiten haar oevers was getreden. Hij kwam volgens de lokale hulpdiensten met zijn auto vast te zitten in het wassende water. Bij een poging zichzelf in veiligheid te brengen, werd hij meegesleurd door de sterke stroming. Reddingswerkers vonden later zijn lichaam.

14 november