“Waterbom” doet wegen in ijsrivieren veranderen in Noord-Italië; één dode en verschillende gewonden na doortocht “vermoedelijke tornado” in Zwitserland

UpdateNoord-Italië, Oostenrijk en Slovenië zetten zich schrap voor een “extreem gevaarlijke” dag en nacht met noodweer. Volgens ESTOFEX, een Europese organisatie die zwaar weer voorspelt, is er risico op “gigantische hagelstenen en tornado’s”. Het heeft een waarschuwing van het hoogste niveau (level 3) uitgevaardigd voor het gebied, wat het maar zelden doet. In Zwitserland was het al prijs. In de stad La Chaux-de-Fonds vielen kort voor de middag zeker één dode en verschillende gewonden toen een torenkraan omwaaide. De wind bereikte er een snelheid van maar liefst 217 kilometer per uur, aldus de Zwitserse weerdienst, die spreekt van “een vermoedelijke tornado”. In het noorden van Italië werden wegen omgevormd tot rivieren door een “waterbom”. Ook daar viel al een dode, toen een vrouw (58) verpletterd werd door een omvallende boom.

Het incident gebeurde in de gemeente Lissone, ten noorden van Milaan. De vrouw (58) was even voor 16 uur buiten en kwam onder een vallende boom terecht. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, konden ze niets meer voor haar doen. De brandweer had lange tijd nodig om het lichaam te bergen.

In Legnano bij Milaan raakten ook drie mensen gewond toen hun wagens geraakt werden door omvallende bomen. Dat meldt het Italiaanse persbureau ANSA. Ook in Milaan zelf raakten verscheidene wagens en een deel van het elektriciteitsnet beschadigd door zwaar noodweer. Duikers van de brandweer moesten zelfs een inwoner redden die vastzat in zijn overstroomde garage. Verscheidene wegen zijn dicht en het openbaar vervoer raakte ernstig verstoord, onder meer door “ernstige schade aan het station van Monza”.

Ook de Italiaanse regio’s Varese en Brianza bij de Zwitserse grens werden geraakt door een “bom van water en wind”. Het gevolg was ondergelopen straten, omgevallen bomen en kapotte daken. Vooral in Lissone zijn er problemen gemeld. Wegen veranderden daar in rivieren. En er zou nog meer noodweer aankomen.

Vliegveld

Even voor de middag werd ook de Zwitserse stad La Chaux-de-Fonds in het Juragebergte bij de Franse grens getroffen door noodweer. Beelden die gedeeld worden op sociale media, tonen hevige wind en rondvliegend straatmeubilair. Volgens de Zwitserse meteorologische dienst noteerde een weerstation op het vliegveld van La Chaux-de-Fonds een rukwind van maar liefst 217 kilometer per uur.

Verschillende wagens en huizen raakten zwaar beschadigd. Volgens de politie van het kanton Neuchâtel kantelde in de buurt van het station een torenkraan. Daarbij vielen zeker één dode en verschillende gewonden. De politie roept in een mededeling op om de stad te vermijden.

Nieuwe onweerscel

Even na 15 uur waarschuwde de politie van Neuchâtel alweer voor een nieuwe onweerscel: “Blijf op een beschutte plaats en vermijd zo veel mogelijk om buiten te komen”, klinkt het.

De Oostenrijkse weerman Manuel Oberhuber zegt dat het nog niet duidelijk is of het om een tornado dan wel een valwind ging (bij een valwind treedt geen slurf op, maar kan de wind wel leiden tot wervelingen). Volgens de Zwitserse weerdienst wijst alles echter in de richting van een tornado.

Even voordien was de aankomende storm al vastgelegd op video in de Franse gemeente Montlebon, vlak bij de grens met Zwitserland. Ook daar melden de hulpdiensten veel schade, onder meer aan huizen en wegen.

Op een weerkaart die vanmorgen werd vrijgegeven, toont ESTOFEX in het paars waar het zwaarste noodweer vandaag en vannacht wordt verwacht. Naast Noord-Italië, Oostenrijk en Slovenië zouden ook het westen van Slovakije en Hongarije in de brokken kunnen delen. “Maak je klaar om te schuilen als je in het paarse gebied bent. Neem deze situatie ernstig”, waarschuwt ook de Franse klimaatexpert Nahel Belgherze.

Volgens ESTOFEX ontwikkelen de eerste supercellen zich in de loop van de namiddag boven de Alpen. “Grote tot zeer grote hagelbollen in combinatie met harde wind hebben een hoog schadepotentieel bij dit soort stormen”, aldus de weerdienst.

Zwaarste noodweer

In de loop van de avond zal de temperatuur vanuit het westen beginnen te zakken, waardoor het noodweer zich makkelijker naar lager gelegen gebieden kan verplaatsen. Dan wordt het zwaarste noodweer verwacht. “Er is op sommige plaatsen risico op zeer grote (5 tot 10 cm) tot gigantische (groter dan 10 cm) hagelbollen en extreem harde windvlagen. De combinatie van de twee kan zeer veel schade veroorzaken.”

Hoewel de omstandigheden niet ideaal zijn, tonen enkele gevallen uit het verleden dat “tornado’s en zelfs sterke tornado’s ook heel goed mogelijk zijn”, aldus nog ESTOFEX.

Noord-Italië krijgt de zware onweders als eerste over zich heen. Daarna zullen ze doorschuiven naar het oosten, via de noordelijke Adriatische Zee richting Slovenië en/of het noorden van Kroatië. Daarna zou het rustiger worden, maar zeker Italië riskeert in de loop van de nacht nog enkele extra onweders met hagel.

Loden hitte

Italië kreunt al weken onder een loden hitte. De afgelopen dagen koelde het wel wat af in het uiterste noorden van het land. Dat ging toen ook al gepaard met hevige onweders. Zo richtte een tornado vrijdag flink wat schade aan in Lombardije, onder meer in de buurt van de stad Milaan. In Treviso in de regio Veneto kwam hagel neer die groter was dan golfballen.

