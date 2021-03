Wat zijn de weersverwachtingen wanneer onze ‘buitenbubbel’ straks groter wordt?

Winter is terug in het land: dit weekend vaak zonnig met ‘s nachts temperatu­ren onder het vriespunt

26 februari De dag start grijs en met soms wat regen in het centrum en oosten. In het noordwesten is het al droog met opklaringen. Na de middag wordt het ook in het zuidoosten droog. “Zelfs zonnig op veel plaatsen", zegt onze weerman Frank Duboccage. De maxima liggen tussen 6 graden in de Hoge venen en 11 graden in Vlaanderen. Er staat een zwakke tot matige noordenwind. Dat meldt het KMI.