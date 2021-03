Wat zijn de weersverwachtingen als onze ‘buitenbubbel’ straks wat groter wordt?

Lenteweer is voorbij: vandaag regenach­tig en fris

4 maart Het is vandaag zwaarbewolkt met perioden van regen of een paar intensere buien. Daarbij kan er zelfs (licht) onweer zitten, vooral in het zuiden van het land. Er zullen weinig opklaringen voorkomen. De maxima schommelen tussen 6 en 8 graden in het noorden van het land en tussen 8 en 10 graden in het zuiden. De zwakke veranderlijke wind wordt geleidelijk matig uit het noorden, zegt het KMI.