Wat zijn de weersverwachtingen als onze ‘buitenbubbel’ straks wat groter wordt?

Duboccage blikt voor de gelegenheid wat verder vooruit in de toekomst. En die toekomst ziet er behoorlijk droog en zonnig uit. Ook de temperaturen blijven relatief zacht: “We zitten qua temperaturen net boven wat verwacht wordt in februari. Dit weekend schommelen we nog rond de 8 graden, maar daarna stijgen de temperaturen alweer. Volgende week gaan we zelfs richting 13 à 14 graden, dat kan in de namiddag weer een beetje een lentegevoel geven.”

Een echte lenteprik zoals afgelopen weekend moeten we niet meteen verwachten: “Dat is echt ongezien. Dat gebeurt eens om de 10 jaar”, zegt Duboccage. “Maar niets ligt ons in de weg om mooie wandelingen te maken. Voor een aperitief in de tuin zullen we nog een jas moeten aandoen.” Duboccage geeft nog mee dat we warmere temperaturen mogen verwachten vanaf de tweede helft van maart.