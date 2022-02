Wat komt er op ons af? Onze weerman David Dehenauw beantwoordt 4 belangrijke vragen over storm Eunice

Dag begint bewolkt, nadien kans op opklarin­gen

Vandaag start de dag met veel lage wolken en in het noorden lokaal wat motregen, maar al vrij snel verschijnen er brede opklaringen ten zuiden van Samber en Maas. Later op de dag is dat in andere regio’s ook het geval. Elders kan de bewolking wel hardnekkig zijn, zeker in het uiterste noorden van het land. Het wordt overal droog. Het blijft zeer zacht bij maxima van 8 à 9 graden op het reliëf tot 12 graden in Laag- en Midden-België. Dat meldt het KMI.

9 februari