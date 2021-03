Warmste 31 maart ooit gemeten

Zonnig en droog, maar ook fris weekend

5 maart Het blijft vandaag droog. In de voormiddag kunnen er nog vrij veel wolkenvelden hangen in het centrum en in de zuidelijke helft van het land, terwijl er elders brede opklaringen zijn. In de loop van de dag wordt het overal het vrij zonnig, maar het wordt niet warmer dan 2 graden in de Ardennen tot 7 graden in het centrum, meldt het KMI.