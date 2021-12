Warmste 30 december sinds 1925: 14,2 graden Celsius gemeten in Ukkel

HET WEER Binnenland­se Zaken activeert noodnummer wegens risico op storm of waterover­last

In het tweede deel van donderdagnacht trekt een neerslagzone van west naar oost over ons land. Er valt vanaf dan tot en met vrijdagavond regelmatig neerslag. In het westen van het land kan er hierdoor in deze periode zo’n 25 mm neerslag vallen. Er geldt code geel voor regen in de provincie West-Vlaanderen. Dat meldt het KMI. De FOD Binnenlandse Zaken activeert donderdagavond het nummer 1722.

9 december