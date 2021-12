Warmste 30 december sinds 1925: 13,9 graden Celsius gemeten in Ukkel

Hittere­cords sneuvelen op kerstdag in het zuidoosten van de VS

Na de dodelijke tornado’s die over de Verenigde Staten (VS) raasden, rekent het zuidoosten van het land alweer af met een ander weerfenomeen. Onder meer in Texas worden hitterecords geregistreerd waardoor het de warmste kerstdag in zeker 50 jaar is geworden.

26 december