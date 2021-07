Warme zaterdag met mogelijk natte namiddag

Enorme knal in Schevenin­gen veroor­zaakt door “gevaar­lijk­ste bliksem ter wereld”

26 juni Voor de kust van Scheveningen in Nederland was rond 16.00 uur zaterdagmiddag een enorme knal te horen. Volgens Buienradar werd die veroorzaakt door “de gevaarlijkste soort bliksem ter wereld”. Uit een analyse blijkt dat de bliksem een ontzettend hoog ampère had: 267.000. Dat is dicht bij het maximum van 300.000 ampère voor dit soort bliksems en tien keer zoveel als een normale blikseminslag. Ter vergelijking: uit een stopcontact komt zo'n 220 volt met maximaal 16 ampère.