Waarschuwingsfase van ozon- en hitteplan geactiveerd

Longarts waarschuwt voor de gevolgen van te veel stikstofdi­oxi­de in de lucht: “Kinderen die opgroeien in vervuiling, hebben minder goed ontwikkel­de longen”

Door de snelheidsbeperking vanwege het smogalarm moet naast het fijn stof ook de stikstofdioxide in de lucht dalen. En dat is een goede zaak, want die chemische verbinding is een van de grootste bedreigingen voor onze gezondheid. “Als de Europese landen zich aan de normen voor NO2 houden (40 microgram per kubieke meter) kunnen ze per jaar 2.400 astmapatiëntjes voorkomen”, zegt longarts Guy Joos (UZ Gent). Hij geeft mee wie het meest risico loopt en wat de – al dan niet blijvende – gevolgen zijn.

25 maart