Waarschuwing: vanavond en morgen wordt het zeer glad op de weg

WEERBE­RICHT. Wisselend bewolkt met kans op enkele buien met temperatu­ren tot 12 graden

Het wordt vandaag wisselend bewolkt met kans op enkele buien vanaf de kust. In het oosten is het vanochtend nog grijs met veel lage wolken en kans op lichte neerslag. In de loop van de namiddag wordt het droog met meer zon, meldt het KMI. De maxima liggen rond 7 of 8 graden in de Ardennen, rond 11 graden in het centrum en rond 12 graden aan zee. De wind waait matig uit zuidwest, ruimend naar westzuidwest.

25 november