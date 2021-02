Waar komt die vrieskou plots vandaan? En wat mogen we nog verwachten? Weermannen geven uitleg

Koud weekeinde met smeltende sneeuw en ijsplekken, eind volgende week warmer

23 januari Het is zaterdag overwegend droog met vooral in het noorden enkele opklaringen. Elders hangen er veel lage wolkenvelden. Een kleine depressie zal in de loop van de dag van Frankrijk naar Duitsland trekken, net ten zuiden van ons land. Hierdoor krijgen we in de namiddag overal bewolkt weer met vooral in de zuidelijke landshelft neerslag.