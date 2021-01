Waar gaat het morgen sneeuwen? “Vooral in het westen en zuidwesten van het land”

WeernieuwsNa de sneeuwval van afgelopen dagen in de Ardennen is het donderdag mogelijk dat het ook in Vlaanderen hier en daar gaat sneeuwen. Een deel van Vlaanderen zou morgenochtend al kunnen ontwaken onder een wit laagje. Doorheen de dag blijft een winterse neerslagzone, die dan nog verder aan activiteit wint, boven ons land slepen. Ze verplaatst zich maar langzaam naar het zuiden. Het traject van de storing is nog onzeker, maar ook in de lager gelegen gebieden kan er lokaal soms sneeuw vallen.

Vannacht stroomt er mede onder invloed van een depressiekern boven Polen koudere lucht over onze streken. De neerslag wordt intenser en in meerdere streken winters van karakter. De minima schommelen tussen -3 graden in de Hoge Venen en +2 graden aan de kust.

Winterse neerslagzone

“Een winterse neerslagzone komt opzetten vanuit Frankrijk en brengt eerst vooral langs de Frans-Belgische grens (smeltende) sneeuw. Lokaal kan het tijdelijk sneeuwen met de vorming van een dun sneeuwtapijt. Het is dan ook opletten geblazen voor lokale gladheid”, waarschuwt Nicolas Roose van weerdienst NoodweerBenelux.

Waar valt er sneeuw?

Het KMI benadrukt dat de positie en de intensiteit van de winterse neerslagzone nog onzeker is. Volgens de laatste prognoses wordt er sneeuw verwacht in Hoog-België, in de provincie Henegouwen en later overdag ook in West-Vlaanderen, meldt de weerdienst. Elders lijkt de aanvankelijke regen zich eerder om te zetten naar smeltende sneeuw. In geval van intensere neerslag kan de sneeuw ook in het centrum blijven liggen. De maxima liggen tussen -2 en +3 graden bij een oostenwind die stilaan matig wordt.

Mogelijk kan er ook in de meer noordelijke provincies sneeuw vallen, waardoor er in dat geval in de andere provincies naar het zuiden toe méér sneeuw valt. Voor de provincie Luik (boven 300m) voorspelt de weerdienst vooralsnog tot 5 cm sneeuw, voor de provincies Namen en Luxemburg 10 tot 20 cm en voor Henegouwen en West-Vlaanderen ongeveer tot 5 cm.

“We krijgen vooral sneeuw in het westelijke en zuidwestelijke deel van het land”, legt VTM-weerman Frank Duboccage uit bij HLN LIVE. “Daar gaat de meeste sneeuw vallen.” Verder ziet hij mogelijk ook sneeuwvlokjes voor West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en de provincies Vlaams- en Waals Brabant. De weerman tempert de verwachtingen voor wie in het noordoosten van het land woont. “Daar gaat helemaal niks vallen, hè. We krijgen dus heel grote verschillen in ons klein landje.”

Blijft de sneeuw liggen?

Blijft de sneeuw ook liggen? “Dat is de moeilijkste factor natuurlijk”, aldus Duboccage. “Boven de 100 meter gaat het zeker wit zijn, maar wat West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen betreft, heeft het vooral te maken met de intensiteit van de sneeuw. Als het een paar uur aan een stuk redelijk hevig kan sneeuwen, kan je een sneeuwtapijt hebben. Gaat het om af en toe wat lichte sneeuw, dan gaat het moeilijker worden. Maar ik ga er toch vanuit dat er ook in bepaalde delen van Vlaanderen een wit tapijt zal zijn.”

Sneeuw in Bertrix.

En weer weg

Richting de avondperiode keert de regen- en sneeuwzone op haar stappen terug en verdwijnt ze via Frankrijk naar het zuiden. Het is niet uitgesloten dat ‘s avonds en ‘s nachts dan in Laag- en Midden-België nog wat sneeuw valt met opnieuw kans op de vorming van een dun sneeuwlaagje. De storing wordt gevolgd door opklaringen en droog weer, met gevaar voor ijsplekken en gladheid.

Het koude weer zal zich ook op vrijdag manifesteren in droge condities. Vrijdagochtend vriest het overal met in het uiterste zuiden eventueel nog zeer tijdelijk wat lichte sneeuw. Overdag blijft het droog met lokale opklaringen en in vele streken nog vrij veel wolkenvelden. Het is koud bij maxima van -3 à -4 graden in de Hoge Ardennen tot +1 of hier en daar +2 graden in Laag- en Midden-België.

De maxima komen zaterdag amper boven het vriespunt uit.

Nieuwe sneeuwkansen op zaterdag

Het is uitkijken naar de weersituatie op zaterdag, wanneer een nieuwe neerslagzone komt opzetten vanaf het westen. Deze gaat in eerste instantie gepaard met winterse neerslag die op diverse plaatsen opnieuw kan blijven liggen. De maxima komen amper boven het vriespunt uit, waardoor het op veel plaatsen winters zal aanvoelen.

“Later wordt de neerslagzone gevolgd door warmere lucht waardoor de sneeuw zal overgaan in regen. Mogelijk dat we dan vertrokken zijn voor opnieuw een periode met hogere temperaturen, maar dat is op dit moment bijzonder onzeker”, besluit NoodweerBenelux.