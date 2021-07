Waar blijft die zomer? KMI verwacht elke dag regen en onweersbuien deze week

IN KAART. Waar regent en onweert het het meest? En hoe komt dat? Weerman David Dehenauw legt het uit

6 juli Zoals we dit weekend gemerkt hebben, kunnen felle regen- en onweersbuien heel lokaal zijn. Dat is niet altijd een toeval. Op sommige plekken regent en onweert het wel degelijk meer dan op andere. Wij hebben het onweer in België in kaart gebracht: zo onweert het vaker in Antwerpen dan in Oostende. David Dehenauw, hoofd van de wetenschappelijke dienst weersvoorspellingen bij het KMI, legt uit hoe dat komt. Check hier hoe vaak het in uw regio onweert en hoeveel regen er gemiddeld valt.