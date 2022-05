Vroege zomer in Frankrijk met temperaturen tot 30 graden, en ook hier gaat kwik in stijgende lijn

HET WEER Zonnige en droge start van het paasweek­end met temperatu­ren tot 18 graden

In de loop van de dag wordt het zaterdag overal overwegend zonnig, al zijn er soms wat hoge wolkenvelden. Het blijft droog met maxima van 13 graden in de Hoge Venen, 15 graden aan zee tot 17 à 18 graden in het centrum, meldt het KMI. Er waait een matige oostelijke wind. Aan de kust steekt er in de namiddag een zeebries uit noordnoordoost op.

16 april