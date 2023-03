Vorige week sneeuw, nu 17 graden: hoe uitzonderlijk zijn weerschommelingen in België? Weerman David Dehenauw legt uit

We hebben te maken met weerschommelingen in België. Vorige week sneeuwde het in ons land, nu is het 17 graden. Hoe valt dat te verklaren? VTM-weerman David Dehenauw legt uit.

“In de maand maart is het vaak zo dat het in het noordelijk deel van Europa nog winter is en in het zuidelijk deel al hoog lenteweer of zelfs bijna zomer. Als je bijna 30 graden hebt, dan kan je dat niet anders zo noemen”, vertelt Dehenauw bij HLN Live. “Die grens ligt dan vaak in onze buurt. Dat betekent als de wind wat meer uit het zuiden waait, of zuidwesten, dat die grens dan naar het noorden opschuift en dat wij zachtere lucht krijgen.”

“Die grens zal nooit echt heel ver van ons land verwijderd zijn de komende dagen”, gaat de weerman verder. “Als we dan wat meer westelijke of noordelijke winden krijgen, dan gaat de temperatuur weer omlaag. Dat zal morgen het geval zijn met waarden rond 9 à 10 graden. We krijgen nog een aantal winterse buien in de Ardennen of een voorjaarsbui in Vlaanderen.”

“Woensdag is het wel droger en wordt het ongeveer 8 graden”, luidt het. “Donderdag gaat het opnieuw richting 12 à 13 graden. Vrijdag zitten we opnieuw rond 15 à 16 graden. Dat valt dan weer terug in de loop van zondag en begin volgende week naar 12 à 13 geraden. Die schommelingen in maart zijn zeker niet ongewoon. We hebben het vaker wel dan niet. De verklaring ligt dus bij die overgang tussen winter- en zomerweer, die dan vaak in de buurt van ons land ligt. Er hoeft niet veel te gebeuren om dergelijke temperatuurschommelingen te krijgen.”