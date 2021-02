Vorig weekend nog sneeuw, vandaag zacht en zonnig met temperaturen tot 17 graden

Zondag is het droog en vaak zonnig. Vooral in het westen kan de zon soms versluierd worden door hoge wolkenvelden. Het blijft nog steeds erg zacht met maxima van 12 tot 15 graden in de Ardennen, en 15 tot lokaal zelfs 17 graden op andere plaatsen.

Woensdag wordt het erg zonnig en bijzonder zacht voor de tijd van het jaar met maxima van 13 of 14 graden in de Hoge Venen tot 18 of zelfs 19 graden in Vlaanderen. Ook donderdag is het nog vaak zonnig en droog. Het is nog zeer zacht met maxima rond 16 graden in het centrum. Vrijdag verwachten we meer wolkenvelden en vergroot de kans op wat regen. Het wordt nog zo'n 13 à 14 graden in het centrum.