Vooruitzichten grijs en grauw tot dinsdag

KMI waarschuwt voor CO-vergifti­ging op bewolkte dinsdag

Dinsdag blijft het overwegend grijs. Af en toe kan er wat motregen vallen, maar meestal blijft het droog. In de Ardennen is het lokaal nevelig of mistig. Met maxima van 5 graden in de Hoge Venen tot 11 graden over het westen is het zacht voor de tijd van het jaar. De zuidwestenwind is meestal matig en in Hoog- België zwak. Dat meldt het KMI, dat ook waarschuwt voor CO-intoxicatie.

14 december