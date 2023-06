Vooral wateroverlast in West-Vlaanderen na stortregens, ook felle regenbuien in Antwerpen en Oost-Vlaanderen

updateVooral de provincie West-Vlaanderen kreeg felle onweersbuien te verwerken. Het KMI had code oranje voor onweer afgekondigd voor alle Vlaamse provincies, behalve Limburg. Ook het noodnummer 1722 voor storm- en waterschade werd geactiveerd. Over het algemeen viel de wateroverlast mee, al regende het ook pijpenstelen in Laken, waar ons koningshuis dat van Nederland ontving.

Volledig scherm Onweer boven de kust van De Panne. © Luc Caremans

Morgen wordt het rustiger en zijn er vaak zonnige perioden in het noordwesten van het land, terwijl er meer bewolking verwacht wordt in het zuidoosten van het land. In Hoog-België kunnen er enkele buien vallen, eventueel met een donderslag. De maxima liggen tussen 20 of 21 graden aan zee en 27 graden in het centrum. De wind waait eerst zwak tot matig uit het westen en draait later naar het noordwesten.

Donderdag trekt opnieuw een golvende onweerachtige neerslagzone vanaf Frankrijk over ons land. Op basis van de huidige prognoses valt de meeste regen in het oosten en centrum van ons land. Soms intense en langdurige regen is daar mogelijk, met soms ook enkele onweders. De kans op overvloedige neerslag is in deze streken dus het grootst. Het noordwesten van het land zou relatief bespaard blijven. De maxima schommelen tussen 20 en 23 graden. Er staat een meestal matige wind uit aanvankelijk noord tot noordoost (of uit veranderlijke richtingen) en nadien uit noord tot noordwest.

Na het oplossen van de lage wolkenvelden in het oosten in het reliëf wisselen vrijdag brede opklaringen af met enkele stapelwolken. In de meeste streken blijft het droog, maar zeer lokaal is een buitje niet uitgesloten. De maxima liggen tussen 19 of 20 graden in de Hoge Venen en 24 of 25 graden in Laag-België. De wind waait zwak of matig uit het westen tot noordwesten.

Zaterdag blijft het droog en vaak zonnig met soms enkele wolkenvelden in het oosten van het land. Het wordt opnieuw wat warmer met maxima tussen 21 of 22 graden aan zee en 27 of 28 graden in de Kempen. De wind waait zwak uit veranderlijke richtingen. Aan zee ontwikkelt zich in de namiddag een noordelijke tot noordwestelijke zeebries.

Zondag is het zonnig en warm met maxima van 25 graden aan zee en in het Ardens reliëf tot 29 à 30 graden in de Kempen. De wind waait zwak tot matig uit zuidelijke richtingen. In de namiddag kunnen er in het uiterste westen wolkenvelden ontstaan (terwijl de wind er draait naar het westen). Deze wolkenvelden trekken tijdens de nacht en maandagochtend verder oostwaarts. Het zou overwegend droog blijven, maar een zeer lokale (onweerachtige) bui is niet geheel uitgesloten.

Maandag en dinsdag blijft het overwegend droog en vaak zonnig met soms enkele wolkenvelden. Het wordt enkele graden minder warm met maxima van 20 tot 27 graden. De wind waait vaak matig uit westzuidwestelijke tot westnoordwestelijke richtingen.

