Vooral voor de middag zwaarbewolkt en buien, later op de dag brede opklaringen

Orkaan verpest megacon­cert voor New Yorkers die einde van lockdown vieren

22 augustus Een groot popconcert in stadspark Central Park in New York waarmee het naderende einde van de lockdown in de miljoenenstad wordt gevierd, is zaterdagavond (lokale tijd) halverwege afgebroken wegens naderend onweer en bliksem. Orkaan Henri rukt momenteel op naar het noordoosten van de Verenigde Staten en dreigt New York en wijde omgeving te treffen. De politie heeft bezoekers gevraagd het terrein te verlaten. Het hoogtepunt van de storm wordt zondagmiddag verwacht.