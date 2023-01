Voor winterpret moet je in Oostkantons zijn: “Als het blijft vriezen, kan er zelfs na het weekend nog geskied worden”

De winterse buien zullen dit weekend in Vlaanderen niet zorgen voor een dik sneeuwtapijt, maar in het zuiden van het land is dat wel het geval. Al wie op zoek is naar winterpret, zakt dus best af naar daar. Nu de sneeuwlaag er op sommige plaatsen al tot 12 centimeter is aangedikt, hebben twee wintersportcentra in de Oostkantons de deuren kunnen openen. Skiliefhebbers worden er verwelkomd op getraceerde pistes.

Heel wat wintersportfans trokken vandaag al richting de Ardennen. Daar lag vanmiddag zo’n 8 centimeter sneeuw: ideaal voor beginners om te leren skiën óf om er weer in te komen, mocht het al even geleden zijn dat je nog op de latten stond. “Ik vind het raar om hier te kunnen snowboarden, maar het is superplezant”, klinkt het bij een van pistebezoekers. “Het is maar twee uur rijden, dus waarom zouden we het niet doen?” De grote drukte bleef vandaag uit, maar dit weekend verwachten de uitbaters wel veel volk. Morgen gaat de tweede piste – die voor meer gevorderde skiërs – open. Dat is voor het eerst deze winter.

De uitbaters van het skistation hopen alvast open te kunnen blijven tot en met zondag. “Als het blijft vriezen, hopen we maandag en dinsdag ook nog open te zijn”, klinkt het. Tot zaterdagochtend zou er op deze hoogtes nog 5 tot 10 centimeter sneeuw vallen.

Ook vannacht nog bewolkt en vriestemperaturen

Vannacht zal het ten zuiden van de Samber en Maas erg bewolkt blijven met vooral in de Ardennen kans op aanvriezende mist. Elders blijft het gedeeltelijk bewolkt met af en toe een opklaring. Plaatselijk zijn enkele winterse buien mogelijk, maar in de meeste gebieden blijft het droog. De minima zullen tussen -8 en -5°C liggen in de Ardennen, rond -2°C in het centrum en 2°C aan de kust.

In de Ardense hoogten wordt aan het einde van de nacht een laagje verse sneeuw van enkele centimeters verwacht, meldt het KMI. In de Hoge Venen ligt nu al een sneeuwtapijt van zo’n 10 centimeter. Ook morgen en komend weekend is er kans op sneeuw in de regio, al zal de intensiteit van de sneeuwval sterk verschillen van plaats tot plaats.

KIJK. In de Hoge Venen ligt al zo’n 10 centimeter sneeuw, ook de komende dagen wordt er sneeuw verwacht

Skipistes geopend

Twee wintersportcentra in de Oostkantons zijn alvast klaar om ski- en langlauf-liefhebbers te ontvangen. In het skicentrum Herzebösch in Elsenborn zijn de langlaufpistes van 2 km en 5 km toegankelijk. In het wintersportcentrum Losheimergraben, in de gemeente Büllingen, kan op getraceerde pistes van 5 km, 8 km en 12 km gelanglauft worden, ook al is de sneeuw niet van uitstekende kwaliteit.