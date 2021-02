Voor vierde dag op rij nieuw dagrecord: 18,7 graden in Ukkel

Het temperatuurdagrecord in ons land is opnieuw - al voor de vierde dag op rij - gesneuveld. Dat meldt weerman David Dehenauw op Twitter. Rond 14.20 uur werd het 18,4 graden in Ukkel, waarmee het oude dagrecord van 24 februari 1990 (18,3 graden) van de tabellen verdween. Uiteindelijk klom het dagrecord in de namiddag zelfs door tot 18,7 graden.

Volgens Dehenauw is het van de periode 29 september tot 3 oktober 2011 geleden dat er nog vier dagrecords op rij werden gevestigd. Het vierde is evenwel wellicht het einde van de reeks. De definitieve waarde klokte af op 18,7 graden.

Dinsdag werd het 16,5 graden in Ukkel, waarmee het dagrecord van 23 februari 1990 (16,3 graden) werd uitgewist. Maandag werd het dagrecord ook al gebroken. Het werd met 16,6 graden in Ukkel de warmste 22 februari. Het vorige record dateerde van 1990 met 16,3 graden. Zondag werd het met 17,9 graden al de warmste 21 februari sinds 1946, toen het 14,6 graden werd.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Bewolking

Woensdagavond en -nacht is het lichtbewolkt met soms hogere wolkenvelden. Donderdag neemt de bewolking stilaan toe vanuit het westen. Het blijft nog lange tijd droog maar in de loop van de namiddag valt er wat regen over de westelijke landshelft.

Het is nog zacht met maxima van 13 tot 15 graden in het westen en in de Ardennen en 15 à 16 graden elders. Donderdagnacht wordt het geleidelijk betrokken en valt hier en daar af en toe wat regen, vooral over het westen en centrum van het land. Minima van 3 tot 6 graden in de Ardennen en 6 tot 8 graden elders.

Vrijdag start met soms wat lichte tot matige regen en veel bewolking. In het zuidoosten is het dan soms nog droog. In de loop van de dag wordt het veelal droog in het noordwesten met enkele opklaringen. Elders blijft het betrokken met af en toe wat regen. De maxima liggen tussen 6 en 11 graden.

Zaterdag begint lokaal met lage wolken en in de Ardennen plaatselijk met aanvriezende mistbanken. In de loop van de dag wordt het wisselend bewolkt en het blijft droog. Maxima van 6 graden in de Hoge Venen tot 9 graden over het westen. Zondag wordt het, na het optrekken van lokale ochtendgrijs, vrij zonnig bij maxima van 7 graden in de Hoge Venen tot 10 graden in het centrum.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.