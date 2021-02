Voor derde dag op rij nieuw dagrecord: 16,5 graden in Ukkel

Het temperatuurdagrecord in ons land is voor de derde dag op rij gesneuveld. Dat meldt weerman David Dehenauw. Het vandaag dinsdag 16,5 graden in Ukkel. Daarmee is het dagrecord van 23 februari 1990 (16,3 graden) uitgewist. Ook de komende dagen blijft het erg zacht, maar in het weekend koelt het opnieuw wat af.

Maandag werd het dagrecord ook al gebroken. Het werd met 16,6 graden in Ukkel de warmste 22 februari. Het vorige record dateerde van 1990 met 16,3 graden. Zondag werd het met 17,9 graden al de warmste 21 februari sinds 1946, toen het 14,6 graden werd.

De definitieve waarde voor vandaag zal eind deze namiddag bekend zijn. “We gaan op veel plaatsen in Vlaanderen 17 of 18 graden krijgen”, voorspelde weerman Frank Duboccage vanochtend al.

Namiddag blijft het droog met een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Over het westen komen er brede opklaringen voor. Het kwik bereikt maximale waarden van 14 graden op de Hoge Venen, 17 graden in het centrum en 18 graden in de Kempen. De wind waait matig en plaatselijk vrij krachtig uit het zuiden tot zuidwesten met vooral in de westelijke helft van het land rukwinden tot 50 km/u.

Vanavond en vannacht is het in de meeste streken vrijwel helder. In de Ardennen kunnen er wel lokale lage wolkenvelden voorkomen die het zicht eventueel hier en daar belemmeren. De minima liggen tussen 5 graden in de Hoge Venen en 11 graden in het centrum.

Morgen neemt de bewolking stilaan toe vanuit het westen, maar het blijft overwegend droog. Donderdagavond en ­-nacht verwacht het KMI perioden van regen. De maxima liggen rond 15 graden in het centrum.

Vrijdag blijft de regenzone nog een tijdje slepen over een groot deel van ons land. Tijdens de ochtend is het zwaarbewolkt met af en toe nog wat regen, terwijl het westen geleidelijk droog wordt. In de loop van de namiddag trekt de regenzone weg en verschijnen er opklaringen. Wellicht blijft het in het zuidoosten van het land nog regenachtig tot de late namiddag. De maxima liggen tussen 7 en 10 graden.

Zaterdagochtend is het vrij koud met aanvankelijk kans op mist of lage bewolking. Overdag blijft het droog met zon en wolkenvelden. De maxima liggen rond 10 graden in het centrum.

Ook zondag blijft het droog met wellicht meer wolken in het noorden en bredere opklaringen over het zuiden. De maxima liggen tussen 6 en 9 graden. De wind is zwak, later matig uit het noordoosten.

Maandag lijkt het op de meeste plaatsen zonnig te worden, na het optrekken van het ochtendgrijs.