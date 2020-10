Voor de liefhebbers van vallende sterren: meteorenzwerm Orioniden passeert komende dagen onze planeet

Orioniden is een meteorenzwerm die naar goede gewoonte van 16 tot 26 oktober aan de hemel verschijnt. De kern (radiant) van de meteorenzwerm ligt in het sterrenbeeld Orion, wat meteen zijn naam verklaart. In werkelijkheid hebben de meteoren of vallende sterren bitter weinig met het sterrenbeeld te maken, maar zijn ze afkomstig van één van de bekendste en helderste kometen: komeet Halley.



Wanneer heb je nu het meeste kans om die vallende sterren te spotten? En zullen de wolken en/of de maan geen roet in het eten gooien? Het licht van de maan zal geen probleem vormen gezien die slechts voor iets meer dan 20 tot 30 procent zichtbaar zal zijn. De bewolking vormt een groter probleem.



Woensdagavond (omstreeks 22 uur) en donderdagochtend (omstreeks 6 uur) heb je hoe dan ook het meeste kans om de vallende sterren te zien. Dan vallen er 20 tot zelfs 30 per uur. Houd je blik op het zuiden gericht, en probeer door de wolken heen te turen. Een telescoop heb je niet nodig, maar het is wel aangeraden om op een plaats te gaan staan waar er weinig luchtvervuiling is.