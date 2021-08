Voor de eerste keer regen op hoogste punt in Groenland

Opnieuw winderige dagen met soms intense buien, maar vanaf woensdag wint de zon

8 augustus Het wordt zondag behoorlijk winderig en wisselend tot soms zwaarbewolkt, met eerst enkele lokale buitjes en in de namiddag buien en kans op onweer. De temperaturen stijgen niet hoger dan 15 graden op de Ardense hoogten en 19 of 20 graden in Vlaanderen. In het binnenland waait de wind meestal matig uit zuidwest, soms vrij krachtig in het westen. Aan zee waait de zuidwestenwind vrij krachtig tot soms krachtig. De rukwinden lopen op tot 50 à 65 km/u, meldt het KMI.