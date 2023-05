Volgt er na een natte lente een warme zomer? Dit voorspellen de weermodellen

Doet het mooie lenteweer van het voorbije weekend je reikhalzend uitkijken naar de zomermaanden? De komende week halen we opnieuw aangename lentetemperaturen . Maar wat kunnen we verwachten van juni, juli en augustus? Een vooruitblik op de zomer.

Het effect van de klimaatverandering is de voorbije jaren voelbaar geweest in ons land. België warmt sneller op dan het mondiaal gemiddelde en dat is ook te merken aan onze zomers. Die zijn nu zo’n 2,7 graden warmer vergeleken met het begin van de metingen in Ukkel in 1833. Het is een tendens die over heel Europa wordt waargenomen. De zomertemperaturen in de laatste drie decennia waren de warmste in minstens 2.000 jaar, aldus het KMI.

Op basis van de statistieken kunnen we ervan uitgaan dat onze zomer dus warmer zal zijn dan normaal. Maar welke invloed hebben de natte lente en El Niño op de komende maanden?

Invloed natte lente

Het is een natte lente geweest in België. In het verleden volgde er dan vaak sombere en koele zomers. Soms gingen die gepaard met veel neerslag, andere jaren was het net zeer droog. Vooral aan het begin van de zomer is die natte lente vaak nog merkbaar. Doordat de bodem nog vochtig is, verdampt er veel bodemvocht. Hierdoor ontstaan er wolken en buien. Het verdampen kost ook energie, waardoor de lucht minder sterk op kan warmen.

Kunnen we een warme zomer dan wel vergeten? Niet meteen. In 1983 kregen we te maken met de “somberste lente van de eeuw in Ukkel”, zo is te lezen op de site van het KMI. Na deze kletsnatte lente volgde een droge zomer. Dat jaar vond zelfs de droogste augustus van de eeuw plaats. Er viel toen slechts 10,4 millimeter neerslag in Ukkel, terwijl dat normaal 70,9 millimeter was. Er is dus nog steeds de kans dat we warme temperaturen zullen halen.

Volledig scherm © Geert De Rycke

El Niño en tropische temperaturen

De voorbije weken werd er al gesproken over een grote kans op het weerfenomeen El Niño, dat wellicht wereldwijd gepaard zal gaan met nieuwe hitterecords. Het betekent dat het weer in veel gebieden sterk zal afwijken van wat normaal is. Bij ons zal het naar alle waarschijnlijkheid geen aantoonbare invloed hebben op onze zomer.

Volgens verschillende weermodellen zal het het deze zomer warmer zijn dan normaal. Oostelijke winden zullen voor zomerse temperaturen van 25 graden en meer zorgen. Tropische temperaturen van 30 graden en meer komen dan weer minder vaak voor. Daarvoor zou de wind meer uit het zuiden moeten waaien. Het valt niet uit te sluiten dat de thermometer af en toe de 30 graden aantikt tijdens de zomermaanden, maar het lijkt er niet op dat dit het weer zal domineren. Sommige weermodellen hinten wel op een meer zuidoostelijke wind in augustus.

Doordat België iets verder af ligt van de hogedrukgebieden boven Scandinavië dan bijvoorbeeld Nederland, hebben we een grotere kans op onweersbuien. Vochtige lucht vanuit de Middellandse Zee zou eveneens regelmatig voor regen- en onweersbuien kunnen zorgen. Verder worden er normale neerslaghoeveelheden verwacht.

Volledig scherm Spanje kreeg in april al te maken met een hittegolf. © AFP

Seizoensmodellen: zijn ze betrouwbaar?

60 procent van de tijd komen de verwachtingen van de maand- en seizoensverwachtingen uit; de verwachting voor vijf dagen komt 90 procent van de tijd uit. We moeten daarom de seizoensverwachting voor de zomer met een nodige korrel zout nemen. De voorspelling voor juni zal betrouwbaarder en accurater zijn dan voor augustus, wat verder in de toekomst ligt.

Maand- en seizoensverwachtingen voor de zomer en winter komen daarnaast vaker uit dan die voor de lente en de herfst. De voorspelbaarheid van de atmosfeer in de overgangsseizoenen is namelijk kleiner doordat kou en warmte elkaar vaak afwisselen.

Belangrijk om te weten is dat de seizoensmodellen een grove trend schetsen voor de maandgemiddelde luchtdruk, temperatuur en neerslag. Het kan daarom best voorvallen dat we eens een koelere week krijgen of net een extreem hete week. Maar we kunnen er voorzichtig op rekenen dat het een warme zomer zal worden met af en toe een regenbui en wat onweer.