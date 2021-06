Volgens weerman David Dehenauw blijven onweders tot minstens zaterdag weg: "Dan breekt weer zeer natte periode aan"

Op sommige plekken in Limburg en Vlaams-Brabant is er gisteren meer dan 75 mm neerslag gevallen. “Dat is een hoeveelheid die normaal gezien in een maand valt”, zegt Dehenauw.

In Houthalen-Helchteren is zelfs tussen 8 uur gisterenmorgen en 8 uur vandaag 109 mm neerslag gevallen, waarvan het meeste gisterenavond tijdens het onweer. “De laatste keer dat meer dan 100 mm neerslag viel op 24 uur tijd was op 1 juni 2016 in Lommel.”

“De onweders zijn daar ter plaatse blijven hangen, met veel activiteit én met veel neerslag. En dat verklaart die grote neerslaghoeveelheden die op een paar uur zijn gevallen”, zo legt de weerman uit. “De rest van Vlaanderen is veel minder getroffen.”

Quote Vandaag houden we het zeker niet droog, maar we gaan niet terug naar die zware onweders. David Dehenauw

“Vandaag houden we het zeker niet droog, maar we gaan niet terug naar die zware onweders”, zegt Dehenauw. “Het gaat om regen en veel grijze wolken. In de loop van de late namiddag en avond zal het vanuit het noordwesten droger beginnen te worden. Er kan dan nog wel een plaatselijke bui tevoorschijn komen. En ook morgen zouden we meestal droog weer moeten hebben, op een zeer lokale bui na.”

En qua onweders is voorlopig dus het ergste voorbij. “We gaan niet naar een herhaling van die onweders. Die blijven tot minstens zaterdag weg. Vanaf zondag stijgen de kansen opnieuw op regen en onweersbuien. Dan breekt waarschijnlijk weer een zeer natte periode aan”, besluit Dehenauw.

Volledig scherm Weerman David Dehenauw. © Shutterstock/Leye