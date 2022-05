Volgende week temperaturen tot 24 graden verwacht: “Helaas is zomerse lente geen garantie op mooie zomer”

Vanaf deze zondag schommelt het kwik rond 20 graden Celsius. Een trend die aan het begin van volgende week wordt verder gezet met maxima boven 20 graden in sommige streken, rapporteert het KMI. Zomerse temperaturen zijn niet abnormaal voor deze tijd van het jaar, legt VTM-weerman Frank Duboccage uit. “Het is eerder abnormaal dat het zo lang geduurd heeft dat we boven de 20 graden halen.” Dit jaar steeg het kwik nog maar één keer naar 20 graden, in een normaal jaar gebeurt is dat deze tijd van het jaar wel al een aantal keer gebeurd, legt Duboccage uit. Of deze zomerse lente ook een mooie zomer garandeert, kan de weerman jammer genoeg niet bevestigen. “Ik zou het graag hebben, dat er een logica inzit. Maar helaas kunnen we dat niet zeggen.”

Vanavond en -nacht blijft het wisselend tot zwaarbewolkt, met vooral in het westen nog kans op wat buien. De minima zakken tot 3 à 9 graden.

Donderdag brengt een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. In de namiddag bollen de stapelwolken verder op met een paar plaatselijke buien. In de kustregio blijft het droog, met van over de Noordzee soms lage wolkenvelden. De maxima liggen rond 14 of 15 graden in de Ardennen en zowat 19 of 20 graden in de Kempen. Donderdagavond kunnen in het centrum of oosten nog enkele buien vallen, maar geleidelijk wordt het rustig, nevelig en droog bij minima tussen 3 en 9 graden.

Vrijdagochtend staan er op meerdere plaatsen lage wolken, hier en daar is het nevelig. Later op de ochtend verschijnen er opklaringen. In de namiddag worden de wolken talrijker en kan er plaatselijk een bui vallen, al blijft het op de meeste plaatsen droog. Het kwik haalt 16 graden in de Hoge Ardennen en 21 of 22 graden in de lage gebieden.

Zaterdagochtend zorgt een zwakke storing over het westen voor wat regen of enkele buien. Elders blijft het overwegend droog met opklaringen. In de loop van de dag bereikt de neerslagzone ook de andere streken. De maxima liggen tussen 14 graden aan zee tot 20 graden in het centrum.