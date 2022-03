VN willen systemen voor vroegtijdige weerswaarschuwingen over heel de wereld

Microbe ontdekt die ingezet kan worden als 'geheim wapen' tegen klimaatop­war­ming

Of een micro-organisme, te klein om met het blote oog gezien te worden, een bijdrage kan leveren in de strijd tegen de klimaatopwarming? Daar lijkt het alvast op. De mixotrofe dinoflagellaat 'Prorocentrum balticum’ is volgens een recente studie, gepubliceerd in het vaktijdschrift ‘Nature Communications‘, in staat tot het vangen van koolstof.

21 maart