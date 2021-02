VMM verwacht dat weilanden, akkers en natuurgebied woensdag weer kunnen onderlopen

Bewolkt maar overwegend droog, donderdag gevoelig zachter tot 12°C

27 januari Er kan deze ochtend nog een enkele bui vallen en in Hoog-België nog wat winterse neerslag, maar in de loop van de dag blijft het overwegend droog. We halen maxima van 1 of 2 graden in de Hoge Venen tot 8 graden in het uiterste westen, meldt het KMI.